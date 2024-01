Owacje na stojąco. Wszyscy wiedzą, z czym zmaga się aktorka

Z poniedziałku na wtorek w Stanach rozdano "telewizyjne Oscary", czyli nagrody Emmy. Najlepszym serialem dramatycznym została "Sukcesja", wyróżnienie dla produkcji komediowej trafiło to "The Bear". Za najlepszy miniserial uznano "Beef" ("Awantura"). Choć od kilku lat podobne imprezy cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem i punktuje się, jak nudne to spędy, gala rozdania Emmy okazała się świetnym widowiskiem z masą zabawnych, ale i wzruszających momentów.