"Otwórz oczy" podbija świat. Polacy go nie docenili

Świetnie oglądać znowu na ekranie Martę Nieradkiewicz, wspaniale Marcina Czarnika. Maria Wawreniuk, Ignacy Liss i Klaudia Koścista to ultratalenty, dla których warto "Otwórz oczy" obejrzeć do samego końca. Nawet jeśli nie jest to produkcja wybitna, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Niech seriale "made in Polska" zdobywają świat!