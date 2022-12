Koniec tajemnicy. To oni zastąpią Mel C

Przypomnijmy, że zespół Black Eyed Peas święcił triumfy kilkanaście lat temu. Rozkwit ich działalności przypadał na lata 2003-2018, gdy występowała z nimi Fergie. Najbardziej rozpoznawalne utwory grupy to m.in. "Let's Get It Started", "Rock That Body", "Boom Boom Pow" i "I Gotta Feeling". Nie wiadomo, ile z tych piosenek usłyszymy w Zakopanem, ani czy z grupą zaśpiewa ich dotychczasowa wokalistka Jessica Reynoso.