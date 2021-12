Oto co się stanie, jeśli Duda podpisze "lex TVN". Medioznawca nie ma wątpliwości

Kaczyński ma problem. To jest jednak sporo podpisów. Pytanie, co na to PiS? Oni chyba przyjęli strategię "wygaszania opinii publicznej" jak mówił Piotr Stasiński z "Gazety Wyborczej". Mówiąc potocznie, władza ma w głębokim poważaniu protesty uliczne. Kiedyś te protesty zagłuszali, wypuszczali na protestujących ludzi Bąkiewicza czy policjantów z pałkami teleskopowymi na kobiety. Teraz to po prostu przeczekują. Władza przestała się przejmować opinią publiczną. Na razie te protesty władzy nie załamią.