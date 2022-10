Oszaleli na ich punkcie. Trzy polskie produkcje w Top 5 Netfliksa

"Gang Zielonej Rękawiczki" nie odniósł tak dużego sukcesu na świecie jak "Wielka Woda", choć w kilku krajach udało mu się awansować do Top 10. Co ciekawe, w większości są to dość egzotyczne dla nas miejsca na świecie (Bahamy, Jamajka, Kenia, Urugwaj).