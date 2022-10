"Gang zielonej rękawiczki" nr. 1 Netfliksa. Aktorki zdradzają nam kulisy

Małgorzata Potocka: Nadal to nie jest świat kobiet. Mało jest w polskim kinie i w serialach kobiecych ról. Kino w Polsce jest wciąż bardziej męskie, a za granicą to się bardzo mocno zmienia, wspominając choćby szwedzkie produkcje, gdzie średnia wieku obsady to co najmniej 50 lat. Cieszy nas to, że mogłyśmy znów zagrać. Wchodzimy na plan jako dojrzałe aktorki. Jako kobiety, które mają coś do powiedzenia. Przychodzą i mówią wprost: teraz my! Działamy!