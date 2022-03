Ostre starcie na wizji. Czarzasty śmiał się członkom PiS w żywe oczy

- Zakłamanie wasze jest takie, że muszę to powiedzieć. Uważacie, że Unia Europejska ma zasadę, których Polska nie powinna łamać? Uważacie, że jest taka sytuacja, jak jesteśmy w UE, to powinniśmy się stosować do jej zasad, do decyzji np. sądów europejskich? Uważacie, że jesteśmy państwem europejski, członkiem Unii, które powinno faktycznie… - ciągnął Czarzasty, na co zareagował Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta.