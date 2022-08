Ostra kpina z polityków PiS i Solidarnej Polski. TVN24 pokazał "kompromitujące" zdjęcia

Granie na antyniemieckich resentymentach to jedna z głównych narracji prawej strony politycznej i rządowych mediów. W "Wiadomościach" TVP co rusz pojawiają się materiały o takim wydźwięku (dokładające do tego Donalda Tuska), a wśród polityków uderzających w takie nuty prym wiedzie m.in. Janusz Kowalski.