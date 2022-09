Ostatnie SMS-y przed śmiercią. Bourdain pisał do byłej żony i partnerki

Po czterech latach od śmierci Bourdaina ukazuje się nieautoryzowana biografia "Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain" dziennikarza Charlesa Leerhsena. Opisuje m.in. ostatnie dni życia podróżnika, a także ujawnia SMS-y, jakie Bourdain pisał do byłej żony Ottavi i partnerki Asi Argento.