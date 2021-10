Ostatni występ. Polsat wyemituje odcinki z jego udziałem Kotysa i Gnatowskiego

"Bez Paździocha i Boczka to już nie to samo", "Cieszymy się, że pokażą zaległe odcinki. Zgodzę się, że bez naszych ulubieńców to już nie to samo", "Nareszcie wywalczyliśmy. Super", piszą w komentarzach. Zobaczcie, co będzie się działo w popularnym sitcomie!