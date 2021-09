"Kuchenne rewolucje": Dawno nie było takiej afery. Magda przewróciła stół

Magda Gessler w kolejnym odcinku "Kuchennych rewolucji" wybrała się do Sokołowa Podlaskiego, gdzie w opałach znalazła się właścicielka "Kuźni smaków". Sympatyczna 34-latka podeszła do Magdy z sercem na dłoni, a ta szybko sprowadziła ją do parteru. Oczywiście w dobrej wierze, choć nie obyło się bez łez i kontrowersji.