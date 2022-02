"Osaczony": Lichota powraca w klimatycznym thrillerze. Premiera za pasem

To będzie gratka dla miłośników klimatycznych kryminałów. W serialu, nawiązującym stylistyką do głośnych "The Killing" czy "Broadchurch". W głównej i tytułowej roli występuje Leszek Lichota, który potwierdził swoją klasę i zdobyć niemałą sympatię widzów udziałem w takich produkcjach, jak "Wataha" czy "Kruk".