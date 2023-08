Opuchnięta i zapłakana. Co się dzieje z aktorką?

Rola Lani McKensie na długo zapadła widzom w pamięci, choć w "Słonecznym patrolu" Carmen Electra grała około roku. Aktorka i modelka wiedziała, jak wykorzystać swoją popularność. Choć na wysokobudżetowe filmy pretendujące do nagród nie miała co liczyć, to na koncie ma około 100 ról. Może i w jej filmowym emploi są takie produkcje jak "Operacja Hamburger" czy kultowy już "Straszny film", popularności i dziś nie można jej odmówić.