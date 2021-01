Carmen Electra nic się nie zmieniła. Po 23 latach chce grać w "Słonecznym patrolu"

Carmen Electra grała w "Słonecznym patrolu" relatywnie krótko (w latach 1997-1998), ale wielu zapamiętało ją właśnie z biegania po plaży w czerwonym kostiumie u boku Davida Hasselhoffa i innych piękności. Carmen ma na swoim koncie prawie 100 (!) ról filmowych i telewizyjnych, jednak fani cały czas wspominają ją jako Lani McKenzie. Ona też lubi wracać pamięcią do tamtych czasów i nie ukrywa, że chciałaby jeszcze kiedyś wskoczyć do wody przed kamerą.

- Zrobiłabym to. Absolutnie. Piszę się na to – powiedziała bez zawahania Electra. Przyznała jednak, że praca nad "Baywatch" była bardzo wymagająca fizycznie, ale i psychicznie. Gwiazda opowiedziała o sytuacji, gdy koordynator numerów kaskaderskich poinformował ją o potencjalnym niebezpieczeństwie.

- Słuchaj, w tych wodach są rekiny, więc daj z siebie wszystko – usłyszała od koordynatora. Pomimo takich wspomnień, nie wahałaby się, gdyby ktoś jej zaproponował powrót do serialu. Jeżeli taki w ogóle powstanie.

W 2017 r. "Baywatch" odrodził się jako pełnometrażowy film kinowy z zupełnie nową obsadą, nie licząc gościnnych występów Davida Hasselhoffa i Pameli Anderson. Carmen Electry wtedy nie zaproszono. Film zarobił 177 mln dol. w box office i dostał miażdżące oceny, razem z serią nominacji do antynagród filmowych Złote Maliny.

Carmen Electra po odejściu z serialu pojawiała się w nawet kilku filmach rocznie, jednak za każdym razem była obsadzana "po warunkach". W ostatnich latach mignęła w serialu "Jane The Virgin" (grała samą siebie), "Alone Together" i różnych programach telewizyjnych.