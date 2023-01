Oprah Winfrey zabezpieczyła przyszłość pupili. Przekazała im krocie

"Przezorny zawsze ubezpieczony" to eufemistyczne określenie w stosunku do dalekowzroczności Oprah Winfrey. Dziennikarka zabezpieczyła przyszłość swoją i bliskich. Zdecydowała już, co i kto po niej odziedziczy. Kilkadziesiąt milionów dolarów zostanie przekazana na rzecz... jej czworonożnych pupili.