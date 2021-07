Nie tylko "The Crown". Wywiad Oprah z Meghan i Harrym także nominowany do… Emmy

Teraz okazuje się, że wywiad powalczy o nagrodę Emmy w kategorii "Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special". Wtorek ogólnie okazał się wielkim dniem dla fanów royalsów – czy to w wydaniu prawdziwym, czy fabularyzowanym. "The Crown", serial o brytyjskiej rodzinie królewskiej, wraz z "The Mandalorian" zgarnął największą ilość nominacji do nagrody Emmy, bo aż 24. To czy Oprah, jak i Netflix oraz obsada serialu zdobędą statuetki, dowiemy się 19 września.