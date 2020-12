"Opowiem ci o zbrodni". Kto zabił kobietę i jej dwie nastoletnie córki?

ZOBACZ TAKŻE: Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

Brejdygant badał sprawę, czytając prasę, wyciągi z akt i oglądając pozyskane materiały filmowe z czasu śledztwa. – Chyba najgorszą rzeczą, z jaką miałem do czynienia, to były te wizje lokalne. Tam faktyczni mordercy relacjonują, co się działo, stykamy się z nimi – z ludźmi, którzy zrobili rzecz niepojętą, niewyobrażalną. Najbardziej mnie to dotknęło emocjonalnie. Przeczytałem też bardzo dużo prasowych informacji, żeby sobie ułożyć tę sprawę w głowie, ale też po to, by przekonać się, że media nie stanęły na wysokości zadania i dokonały swoistego samosądu - powiedział autor kryminałów.