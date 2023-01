Jego też Miszczak wyrzucił. "Czuję się w obowiązku w końcu to ujawnić"

Wielce wymowna była jednak postawa Piotra Gąsowskiego, który kilkanaście godzin po zwolnieniu Skrzyneckiej podjął decyzję o odejściu z programu. "Odchodzę wraz z tobą. (…) To było 9 lat wspaniałych, najlepszych, najpiękniejszych lat, jakie mogły mi się w Polsacie przydarzyć ! I to dzięki wam droga ekipo i wam drodzy telewidzowie! Chciałbym duuużo więcej napisać, ale muszę chwilę ochłonąć po tym moim oświadczeniu, gdyż nie chcę, jak to mam w zwyczaju, zanadto się rozklejać!" – napisał Gąsowski.