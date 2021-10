Marek Krupski jest załamany. Pożegnał ukochaną mamę

"Kocham cię, mamo. To nieprawda, że czas przyzwyczaja do bólu" - tymi poruszającymi słowami Marek Krupski, aktor znany z serialu "Barwy szczęścia", zwrócił się do zmarłej mamy. Zarówno on, jak i jego małżonka Magda Modra byli do niej bardzo przywiązani.