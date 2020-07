Koniec Mango 24. Kanał znika z telewizji

Codziennie hit, codziennie promocja

24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu Mango 24 prezentowało na swoim kanale urządzenia, które zmieniają życie na lepsze. Począwszy od sprzętu AGD, poprzez masażery, obuwie, a kończąc na materacach, które w końcu zapewnią spokojny sen. Każdy z produktów promowanych na antenie określany jest mianem hitu, każdy codziennie jest w promocyjnej cenie. Z Mango 24 przez lata współpracowało wielu celebrytów, którzy zaświadczali o niezawodności sprzedawanych w Mango gadżetów. Sprzęt gospodarstwa domowego reklamowali niegdyś Joanna Bartel , czy gwiazdy "Big Brothera" Klaudiusz Ševković i Gulczas . W ostatnich miesiącach m.in. twarzą materacy była - wypoczęta za ich sprawą - Magda Modra z rodziną. Wiosną 2019 roku do Mango 24 dołączyła znana z TVP prezenterka pogody Marzena Sienkiewicz, która prowadziła kilkugodzinne pasmo telezakupowe "Mango na żywo".

Jak spekuluje "Super Express", do zakończenia działalności Mango 24 mogła przyczynić się pandemia koronawirusa, która bezpośrednio uderzyła w stacjonarne sklepy sieci Mango. Tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez telesprzedaży - niezależnie od tego czy oglądają je dla rozrywki czy na poważnie - uspokajamy, że tego typu pasma są także dostępne m.in. na kanale Domo plus czy Kuchnia plus.