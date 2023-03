Opiekunowie Bohdana Gadomskiego nie usłyszeli jeszcze wyroku. Sprawa utknęła

Zrobił to na własną prośbę, a opiekę nad wypisanym pacjentem miał sprawować jego znajomy Borys Ł. I to właśnie on, podobnie jak i jego małżonka, znaleźli się pod lupą prokuratury. Mężczyzna został oskarżony o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziennikarza, czego następstwem była śmierć Bohdana Gadomskiego. Z sekcji zwłok wynikało, że dziennikarz zmarł na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego będącego konsekwencją głębokiej hipoglikemii, która powstała na skutek przedawkowania insuliny. Opiekunom dziennikarza zarzucono nieumiejętne podanie preparatu.