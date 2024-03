Opczowska dostała propozycję od TV Republika. Ma jednak spory kłopot

Małgorzata Opczowska o swoim zwolnieniu z TVP

Przypomnijmy, że gdy doszło do rewolucji w TVP, Opczkowska była przekonana, że nie zostanie z nią zakończona współpraca. Swoje zwolnienie skomentowała raz. "Moja poczta została dosłownie zasypana wiadomościami i pytaniami co u mnie. Drodzy. Aktualnie jestem na rodzinnych feriach. Spędzamy cudowny czas. Uśmiecham się do słońca, wietrzę głowę i nie patrzę wstecz. Jak wrócę, napiszę więcej. Dziękuję za wszystkie dobre myśli i słowa" - napisała w styczniu na Instagramie.