Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pluska się w morzu. Pozuje w kostiumie

Ostatnio młoda mama wybrała się na wakacje do Jordanii i opublikowała kilka ujęć znad Morza Czarnego w czarnym kostiumie kąpielowym. "Co jest dla Was najważniejsze przy poszukiwaniu miejsca na wakacje? Dla mnie koniecznie musi być morze lub jezioro. To mi gwarantuje udany relaks! Woda ma w sobie coś wyciszającego, uspokajającego" - napisała refleksyjnie.