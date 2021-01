Oliwia z "Love Island" zachwyca. Piękność to mało powiedziane

Oliwia Miśkiewicz wzięła udział w " Love Island. Wyspa miłości ", gdzie poznała Maćka Szewczyka. Szybko wpadli sobie w ramiona i, pomimo częstych kłótni, byli nierozłączni. Deszczowe chmury zbierały się jednak nad nimi, aż w końcu powstała z nich burza. W tym momencie, pomimo wcześniejszych perypetii, relacje między byłą parą są poprawne. On skupia się na sporcie, ona na nowym związku. Jej aktualnym wybrankiem jest uczestnik jednej z poprzednich edycji "Top Model".

Modelka kolejny raz pokazała swój potencjał i to, że w pełni nadaje się do tego zawodu. Większość oczywiście nigdy w to nie wątpiła, jednak są i tacy, dla których Oliwia Miśkiewicz zajmuje się jedynie karierą celebrytki.