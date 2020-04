Oliwia Miśkiewicz pokazała płaski brzuch. Jest się czym chwalić

Aktualnie największe zainteresowanie wśród fanów wzbudza jej życie miłosne. Oliwia Miśkiewicz zdecydowała się wziąć udział w show Polsatu "Love Island. Wyspa miłości", gdzie poznała Maćka Szewczyka. Szybko wpadli sobie w ramiona i, pomimo częstych kłótni, byli nierozłączni. Deszczowe chmury zbierały się jednak nad nimi, aż w końcu powstała z nich burza. W tym momencie, pomimo wcześniejszych perypetii, relacje między byłą parą są poprawne. On skupia się na sporcie, ona na samej sobie i karierze.

Jak na modelkę przystało, Oliwia Miśkiewicz ma niemal perfekcyjną figurę. Na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie zupełnie płaskiego brzucha. Nie ma co się oszukiwać, że taką sylwetkę można w łatwy sposób uzyskać i utrzymywać bez wyrzeczeń. Uczestniczka "Love Island" ciężko trenuje oraz utrzymuje zbilansowaną dietę. I choć dla niektórych jest to wręcz nie do pomyślenia, dla takiego ciała zdecydowanie warto się "poświęcić".