Oliwia Miśkiewicz na bardzo zmysłowym zdjęciu. Komentarze zaskakują

Oliwia Miśkiewicz sławę zyskała dzięki programowi „Love Island. Wyspa miłości”. I choć jej relacja tam zapoczątkowana nie przetrwała, ona wie jak utrzymać zainteresowanie obserwatorów. Gorące zdjęcia to jej as w rękawie.

Oliwia Miśkiewicz to jedna z uczestniczek polsatowskiego show "Love Island. Wyspa miłości". Z całą pewnością była też jedną z ciekawszych postaci w willi. Życie modelki w Londynie i historie z tym związane były częstym tematem rozmów wśród szukających miłości. Oliwia poznała tam Maćka i, choć początkowo nie zaiskrzyło, uczucie było gwałtowne. W pewnym momencie po prostu przepadła, a Maciek nie pozostawał jej dłużny. Jeszcze w trakcie nagrań zostali parą. Ich związek niestety nie przetrwał długo. "Miłość nie polega na ciągłym ranieniu się i przebaczaniu, jak było w naszym przypadku" - pisała Miśkiewicz na Instagramie. Późniejsze perypetie tej dwójki jeszcze mocniej rozbudzały zainteresowanie fanów. Jednak nie to wzbudza w ostatnim czasie największe emocje. Oliwia doskonale wie, jak przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie obserwatorów.

Oliwia Miśkiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie z jednej z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Fotka faktycznie przykuwa uwagę, lecz głównie dlatego, że modelka jest tam zupełnie naga. Nie można jej odmówić urody, perfekcyjnego ciała i umiejętności pozowania. To na pewno. Przez komentarze przewinęło się jednak tornado. Jedni chwalili i komplementowali, inni mocno krytykowali. Najbardziej znaczący był jednak komentarz Maćka Szewczyka. „Odważnie” - napisał były partner Oliwii. I choć było to zwykłe stwierdzenie zaczął się hejt. Sam uczestnik „Love Island” też dorzucił swoje trzy grosze śmiejąc się z pozwu, który złożyła przeciw niemu Miśkiewicz.