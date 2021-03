Oliwia i Mikołaj z "Love Island" rozstali się. "Niełatwo jest mi o tym mówić"

"Love Island. Wyspa miłości" to popularny program emitowany na Polsacie. Większość uczestników, która bierze udział w show, poszukuje prawdziwej miłości. Decydują się na program, żeby znaleźć szczęście i drugą połówkę. Części to się udaje. Tak było w przypadku Oliwii i Mikołaja, którzy wzięli udział w 2. sezonie programu.

Już w połowie lutego fani pary zaczęli podejrzewać, że między nimi coś nie gra. Internauci byli pewni, że to koniec miłości Oliwii i Mikołaja. Jednak ani on, ani ona nie komentowali tych doniesień. Teraz stało się jasne, że para rozstała się. Oliwia opublikowała na swoim instagramowym profilu post, w którym wyznała fanom prawdę.

Oliwia i Mikołaj rozstali się. Fani mają swoją teorię

"W odpowiedzi na liczne zapytania od mediów i przede wszystkim od Was, chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Mikołajem" - czytamy w najnowszym wpisie. "Niełatwo jest mi o tym mówić, a tym bardziej pisać publicznie. Nie chce podawać powodu... To, co się wydarzyło, jest pomiędzy nami. Mimo różnicy poglądów i charakterów próbowaliśmy, jednak nam się to nie udało. W związku trzeba czuć się szczęśliwym, a nie się męczyć" - dodała.