Olivier Janiak żałuje tego, co zrobił. "Nigdy więcej w ten sposób się nie zachowam"

- Do dziś pamiętam taką sytuację, która zdarzyła mi się na Projekcie Plaża. Mieliśmy jakąś dynamiczną sytuację na planie i podeszła do mnie jakaś kobieta, młoda dziewczyna i poprosiła o zdjęcie. Odpowiedziałem jej "nie" i zrobiłem to w sposób, którego do dziś żałuję i cały czas mam twarz tej dziewczyny przed oczami, było to z 10-12 lat temu i ja sobie powiedziałem, że nigdy więcej w ten sposób się nie zachowam - zdradził dziennikarz.