Olivier Janiak zawsze robił wrażanie? Pokazali jego telewizyjny debiut sprzed 25-lat

Z okazji jubileuszu "Dzień Dobry TVN" do studia zaproszono Oliviera Janiaka, gdzie opowiedział o tym jak w ogóle trafił do telewizji. "Miałem półtoraroczny epizod jako człowiek, który zakładał ubrania i robił zdjęcia i w ten sposób znalazłem się na castingu do programu "Big Star Party" [...]. To było w 1998 r. Okazało się, że prezes dostrzegł mnie, bo spod byka patrzyłem na kamerę [...]. I tak znalazłem się w gabinecie i wtedy okazało się, że to może nie jest dla mnie program, ale fajnie byłoby, gdybym został w stacji" - opowiadał Janiak.