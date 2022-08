Oliver Janiak zakpił z rządzących. "Jak brakująca tona węgla"

Przypomnijmy, że od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę ceny węgla energetycznego i koksowego poszybowały w górę. Średnia cena węgla opałowego u Polskiej Grupy Górniczej to ok. 1,2 tys. zł za tonę. Rząd zaproponował obywatelom dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Elektrownie w obawie przed brakiem surowca zaczęły go oszczędzać, a więc produkować mniej prądu, co również odbije się na jego cenie. Mimo to rząd PiS zapewnia, że węgla nie zabraknie, a Jacek Sasin uważa nawet, że mamy jego spore zapasy.