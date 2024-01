Kolejny powrót do TVP Info. Widzowie dobrze ją znają

Olimpia Górska zadebiutowała na antenie "nowej" TVP Info we wtorek 16 stycznia. Był to dla niej wielki powrót na ogólnopolską antenę w telewizji publicznej, z którą była związana już ponad dwadzieścia lat temu. W latach 90. pracowała w "Gazecie Krakowskiej" i "Radiu Kraków". Pierwsze kroki w telewizji stawiała w redakcji zagranicznej "Faktów" TVN, ale w 2001 r. przeszła do "Wiadomości" TVP.