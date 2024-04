"Oldboy". Powstanie serial na podstawie kultowego filmu. Nie będzie kompromitacji?

Ten film z 2003 r., wchodzący w skład kapitalnej "trylogii zemsty" ("Pan Zemsta" i "Pani Zemsta" to dwa inne filmy), to jeden z najbardziej znanych koreańskich thrillerów. "Oldboy" przedstawia historię mężczyzny, które zostaje porwany i uwięziony. W celi, w której się znajduje jego jedynym łącznikiem ze światem jest telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on sam jest głównym podejrzanym.