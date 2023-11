Ola z "Love Island" zmieniła się nie do poznania. Wygląda drapieżnie

- Dwa lata temu wyglądałam zdecydowanie gorzej i mi we mnie prawie nic nie pasowało. I ja mówię: "Wszystko do wymiany, hurtowo!". Zrobiłam usta, poszłam na wybielanie zębów, umówiłam się na permanentne brwi, umówiłam się na operację nosa, później ogarnęłam sobie oczy, no i w końcu się cieszę, pozbyłam się kompleksów - opowiadała w "Love Island".