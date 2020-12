Ola z "Love Island" w nowym związku? Fani podejrzewają jej kolegę z programu

Ola Kotowska to uczestniczka drugiej edycji programu "Love Island". Dziewczyna w zasadzie już od pierwszej chwili w willi znalazła uczucie. Ona i Rafał Pietrzak byli niczym papużki nierozłączki. Ciągle razem i, choć pojawiały się mniejsze i większe zgrzyty, widać było, że rzeczywiście między nimi zaiskrzyło. Para dotarła aż do finału. Nie udało im się wygrać, ale wyglądało na to, że wcale im to nie przeszkodziło.