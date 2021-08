Ola Nizio ma dość takich propozycji. Zwyciężczyni "Voice of Poland" nie przebiera w słowach

"Nie mówię tu o koncertach charytatywnych dla chorych dzieci. Nie mówię tu o koncertach, które mogą pomóc komuś [...]. Jestem mistrzem koncertów charytatywnych, ale [...] ludzie, to jest moja praca! Ja za to płacę rachunki, za to żyję! Tak jak wy chodzicie do pracy od 8 do 16, od 16 do 23, od 23 do 7 rano, ja również na tym zarabiam pieniądze, dzięki którym jestem w stanie utrzymać się, kupić jedzenie i normalnie żyć! - kontynuowała piosenkarka.