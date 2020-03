Ola Jordan urodziła. Gwiazdy pospieszyły z gratulacjami

Ola Jordan została mamą. O dziecko starała się przez dwa lata. Wreszcie się udało, na świat przyszła córeczka tancerki.

Ola Jordan urodziła córeczkę (Getty Images)

Ola Jordan została mamą. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie z maleńką, niemowlęcą piąstką. "She’s here and she is perfect" (Ona już tu jest i jest doskonała) - napisała tancerka i dawna jurorka "Tańca z gwiazdami". Przyjaciele Jordan natychmiast pospieszyli z gratulacjami. Słowa miłości przesłał Michał Malitowski, u którego ostatnio również sporo się dzieje. Malitowski wziął ślub, a niedługo przedtem zerwał ze swoją wieloletnią partnerką Joanną Leunis. Ona także skomentowała zdjęcie Jordan.

Złożyła gratulacje Oli i jej mężowi. Dodała, że narodziny dziecka to cudowny czas i życzyła koleżance po fachu mnóstwo radości z "małym aniołkiem". Leunis wie, o czym mówi - razem z Malitowskim wychowują córkę.

Ola Jordan, tancerka i gwiazda telewizji we wrześniu 2019 r. ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Wyznała też, że droga do poczęcia wcale nie była łatwa. Jordan i jej mąż przez dwa lata starali się o ciążę. Byli pod opieką specjalistów od niepłodności, w końcu zdecydowali się na skorzystanie z metody in vitro. Dzięki niej mieli cień szansy na spełnienie marzenia o dziecku, Kiedy stało się jasne, że zostaną rodzicami, byli wniebowzięci.

O wszystkim opowiedzieli w wywiadzie udzielonym magazynowi "Hello". "Mamy dużo miłości, by się nią dzielić i wiem, że James będzie najlepszym z tatusiów. To tak naprawdę delikatny facet i już rozmawia z naszym maleństwem każdego dnia przy moim brzuchu. Jestem z Jamesem przez ponad pół mojego życia i zawsze twierdziłam, że nie mogłabym kochać nikogo tak mocno jak jego... Ale teraz będę mogła, choć w zupełnie inny sposób. Nie mogę się doczekać, by spotkać maluszka, który we mnie rośnie" - Jordan dodała na swoim profilu na Instagramie kilka miesięcy temu.

Teraz James na swoim koncie dodał zdjęcie z maleńkimi stópkami. "I’m the happiest man in the world" (Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie) - napisał.