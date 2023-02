Ola Ciupa dokazuje w skąpym kostiumie. Prezentuje swoje największe atuty

"Zapierający dech basen Aura Skypool. To najwyższy na świecie basen z widokiem 360 stopni. Czynny jest codziennie od rana do zachodu słońca. Jak będziecie wybierać się do Dubaju koniecznie dużo wcześniej zróbcie rezerwację przez stronę bo ciężko o miejsce na ostatnią chwile a to naprawdę niesamowite przeżycie" - radzi Ola Ciupa.