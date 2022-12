Ojciec Kraśki był dziennikarzem. Nigdy nie rozwiązali swojego konfliktu

Nie wszyscy mogą wiedzieć, że Kraśko miłość do dziennikarstwa odziedziczył po rodzinie. Jego ojciec Tadeusz Kraśko także pracował w telewizji. Jego specjalnością były reportaże. Zajmował się także reżyserią oraz pisaniem scenariuszy do filmów dokumentalnych. Co ciekawe, z wykształcenia był prawnikiem. Przez wiele lat pracował w TVP2. Po zwolnieniu w latach 90. przeniósł się do telewizji Top Canal.