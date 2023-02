Ogórek skomentowała wyrok Kurdej-Szatan. Nie szczędziła słów krytyki

- Ja staram się wyroków sądów nie komentować, natomiast są oczywiście takie sentencje, które mnie bardzo bolą. Zabolało mnie podejście do tej sprawy przez sąd i same słowa Barbary Kurdej-Szatan. Bardzo mocno mnie bolały, bo one są nie tylko niesprawiedliwe, ale one są strasznie obraźliwe w stosunku do tych, którzy bronią dzielnie z narażeniem własnego życia. Jak ty i ja spokojnie sobie śpimy w nocy, to oni bronią naszych granic - powiedziała.