Oglądalność wywiadu Harry'ego dla ITV. Książę przegrał z serialem BBC

Choć to nie pierwszy raz, kiedy Susseksowie przedstawiają światu swoją wersję wydarzeń (zaczęli wiosną 2021 roku w głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey, niedawno zrobili to też w dokumentalnej serii Netfliksa), wygląda na to, że tym razem brytyjska opinia publiczna nie śledzi tych wyznań z zapartym tchem. Najlepiej świadczą o tym wyniki oglądalności wyemitowanego w niedzielę wieczorem wywiadu księcia Harry'ego.