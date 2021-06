Oglądalność "Klanu" spada. Serial stracił 260 tys. widzów

Oglądalność "Klanu" coraz mniejsza

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, w okresie od 31 sierpnia 2020 roku do 25 czerwca 2021 r., serial śledziło 1,24 mln osób. To oznacza, że "Klan" stracił ok. 260 tys. widzów. Najwięcej ludzi przyciągnął odcinek, który był emitowany 10 lutego - przed telewizorami zasiadło 2,03 mln osób. Warto jednak dodać, że to właśnie tego dnia odbył się Protest Mediów. TVN, TVN24, Polsat i inne komercyjne stacje nadawały czarne plansze.