Odwołanie show to nie wszystko. KRRiT chce ukarać stację

Uczestnicy przekonują, że biorą udział w show, bo mają dość kurtuazji i chcą już od początku przekonać się, z kim mają do czynienia. Nikt tu nie ukrywa, że chodzi o wygląd i pierwsze wrażenie, ale bohaterowie mają przed sobą do wyboru pełną paletę – dodatkowo każdy określa swoje preferencje co do płci, wieku, wyglądu, urody, rozmiaru czy znaków szczególnych. W tym programie nie ma tabu, ale najwyraźniej na show w stylu "kawa na ławę" Polska nie jest jeszcze gotowa.