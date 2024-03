Odpadły aż dwie pary. Jest nowy faworyt programu

Jive Filipa Chajzera i Hanny Żudziewicz

W materiale wstępnym Chajzer odwołał się do pozytywnej oceny, jaką otrzymał w poprzednim odcinku od Iwony Pavlović. - To był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu - powiedział prezenter. Tym razem para zatańczyła jive'a do piosenki "I'm Still Standing" Eltona Johna, na który to taniec gwiazda długo czekała. Po występie Filipa uścisnął ojciec Zygmunt, który oglądał go na widowni.