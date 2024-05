Odpadł z programu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Skierował sprawę do sądu

Teleturniej "Milionerzy", oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?" na antenie TVN został po raz pierwszy wyemitowany w 1999 r. Gospodarzem programu jest niezmiennie Hubert Urbański. Format nieprzerwanie cieszy się sporą popularnością, a widzowie zza szklanego ekranu wraz z uczestnikami w studiu udzielają odpowiedzi na kłopotliwe nieraz pytania.