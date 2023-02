Odmieniona Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wypożyczonej sukience. Udaje, że ma randkę?

Marta ma na pewno sporo do nauki, gdy idzie o naturalność w jej postach, ale widać, że kariera influencerki ją cieszy. Chociaż próbowała zwieść followersów, że jest na romantycznej randce, to ostatecznie pokazała, że kolację je z koleżanką. Co więcej, post wydaje się głównie reklamą firmy wypożyczającej sukienki.