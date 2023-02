"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka chwali dietę-cud. Zalała ją fala krytyki

"Nie było łatwo, nigdy nie jest tak, że 'coś się samo robi'. Potrzebowałam samozaparcia -miałam problem z za dużymi porcjami (żeby się nie zmarnowało, takie dobre), podjadaniem (w pracy czekoladka, tylko gryza), piciem wody (bo brak czasu). Okazało się, że to tylko wymówki i w 9 dni da się tego pozbyć i zmienić myślenie. (…) Trzymałam się wszystkich wytycznych poza jedną- nie ćwiczyłam intensywnie, ale zamieniłam to na dłuuugie spacery" - dodała 30-latka, "szczerze polecając" reklamowaną metodę jako "świetny start do zdrowych nawyków i zmiany swojego myślenia".