Odchudzona Adele wygląda jak zupełnie inna kobieta. Nie poznacie jej

Adele wciąż zrzuca kolejne kilogramy i zaskakuje fanów coraz to nowszym wizerunkiem. Ci, którzy obejrzeli zapowiedź programu, w którym wystąpi piosenkarka, nie wierzyli własnym oczom. To naprawdę ona? Wokalistka chudnie w oczach i coraz mniej przypomina autorkę hitów "Hello" i "Skyfall".

Adele w zapowiedzi "SNL" (YouTube)