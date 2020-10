Adele nie może się doczekać występu. Odlicza dni

Największe metamorfozy gwiazd

Adele bowiem od dłuższego czasu nie pokazywała się ani nie występowała publicznie. Niebawem ma się to zmienić. Wokalistka wystąpi w popularnym "Saturday Night Live" .

W programie pojawiała się już w 2008 i 2015 r, wówczas jednak odpowiadając za oprawę muzyczną odcinka. Tym razem wraca do show w roli gospodyni.

Wokalistka, wyraźnie podekscytowana, dokumentuje przygotowania do występu. Najpierw poinformowała, że pojawi się w programie z H.E.R., a teraz pokazała zdjęcie zza kulis, jak zachowując środki bezpieczeństwa i w maseczce pracuje ze scenariuszem. Przy okazji odlicza ostatnie trzy dni do wielkiego show. Jesteście ciekawi jak wypadnie?