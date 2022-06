Odchodzi z TVN24 po 21 latach. Napisała pracownikom wiadomość

W ostatnim czasie głośno było o tym, że z TVN odchodzi Edward Miszczak. Choć dyrektor programowy TVN miał jeszcze pozostać w strukturach stacji, w poniedziałek 27 czerwca pożegnał się ze współpracownikami. Szybsze odejście Miszczaka ponoć powiązane jest z plotkami o przejściu do konkurencji. "Dziś rezygnuję z przeświadczeniem, że Grupa doskonale da sobie radę na rynku, bo zbudowaliśmy razem coś, co przetrwa każdą wichurę (...) z ambitnej, ale mało znaczącej na telewizyjnym rynku stacji, która walczyła o pięć procent udziału, urośliśmy do wielkiej firmy, która ma ponad dwadzieścia kanałów, zajmuje ponad jedną czwartą rynku i stała się częścią jednej z największych na świecie firm dostarczających ludziom rozrywkę" - napisał Miszczak.