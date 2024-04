Od tych seriali nie oderwiesz się – sprawdzamy tytuły serwisu streamingowego Polsat Box Go

Ta kategoria wygląda w tym roku nie mniej obiecująco! Bo na Polsat Box Go pojawiły się "Strachy"… i już sam tytuł wskazuje, co jest tematem przewodnim tej 5-odcinkowej produkcji! Jeśli ludowe wierzenia, legendy i tajemnice to coś, co was interesuje, koniecznie przygotujcie się na wieczór w towarzystwie Janka (Andrzej Plata) i Gośki (Hanna Turnau). Ta para lokalnych reporterów, a zarazem przyjaciół, wpadnie razem z wami w króliczą norę tego, co nadprzyrodzone, niesamowite i niewytłumaczalne!